Norveško-italijansko vodstvo v Courchevelu, Hrovatova 12.

Courchevel, 17. decembra - Norvežanka Mina Fuerst Holtmann vodi po prvi trideseterici prve vožnje veleslaloma za svetovni pokal alpskih smučark v Courchevelu v Franciji. Drugo in tretje mesto zasedata Italijanki Marta Bassino in Federica Brignone. Najhitrejša Slovenka na prvi progi je trenutno Meta Hrovat, ki je z zaostankom ene sekunde in ene stotinke dvanajsta.