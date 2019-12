Hrvatu zaradi dveh ropov in posilstva v Miklavžu pet let in tri mesece zapora

Maribor, 17. decembra - Mariborsko sodišče je danes po priznanju dveh kaznivih dejanj ropa in posilstva za zaprtimi vrati na enotno kazen pet let in tri mesece zapora obsodilo 26-letnega hrvaškega državljana Aleksandra Miljuša. Sodnica Tanja Rot mu je ob tem po prestani kazni izrekla še petletni izgon iz Slovenije ter mu do pravnomočnosti sodbe podaljšala pripor.