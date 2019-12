Praznična drevesca letos z nalepkami svetlo modre barve

Ljubljana, 17. decembra - Drevesca iz gozdov in nasadov po Sloveniji, namenjena za okras in praznovanje, morajo biti v letošnjem decembru med prevozom in prodajo označena z nalepko svetlo modre barve in letnico 2019. Največ teh drevesc na trg prihaja s Kočevskega, sicer pa poraba domačih okrasnih drevesc v zadnjih letih pada, ugotavljajo na Zavodu za gozdove Slovenije.