Zaradi poškodbe cevi plinovoda v Rogaški Slatini evakuirali okoliške hiše

Rogaška Slatina, 17. decembra - Delavci so v ponedeljek popoldne ob izkopu zemlje za pripravo optičnega omrežja z delovnim strojem poškodovali cev plinovoda na Aškerčevi ulici v Rogaški Slatini. Zaradi nevarnosti uhajanja plina so evakuirali 12 stanovalcev petih okoliških hiš, ki pa so se po sanaciji že vrnili v svoje domove, so sporočili iz Policijske uprave Celje.