Roglič, Garnbretova in odbojkarji najboljši v letu 2019

Ljubljana, 17. decembra - Kolesar Primož Roglič, športna plezalka Janja Garnbret in moška odbojkarska reprezentanca Slovenije so najboljša posameznika in ekipa leta 2019 v izboru Društva športnih novinarjev Slovenije (DŠNS). Druga sta bila košarkar Luka Dončič in alpska smučarka Ilka Štuhec, tretja pa motokrosist Tim Gajser in kajakašica Eva Terčelj.