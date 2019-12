Močno alkoholiziran trčil v drevo, avtomobil nato zagorel

Brežice, 17. decembra - Brežiški policisti so v ponedeljek popoldne obravnavali prometno nesrečo pri Pavlovi vasi. Ugotovili so, da je 25-letni voznik izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. Voznik in 23-letni potnik, ki sta bila pod vplivom alkohola, sta uspela nepoškodovana izstopiti, takoj zatem je vozilo zagorelo.