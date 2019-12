Pri nakupu igrač pomembno upoštevanje varnostnih pravil

Ljubljana, 18. decembra - V času obdarovanj je potrebna še posebna pozornost pri nakupu igrač za otroke. V množici ponudbe je treba izbrati tiste igrače, ki bodo za otroka najbolj varne in primerne. Pri tem je treba upoštevati varnostna pravila, in sicer velikost, vrvice, videz in vrsto materiala igrače, so opozorili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).