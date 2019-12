Januarja se zaključuje projekt Claustra+

Ljubljana, 17. decembra - Hiša EU gosti konferenco Non plus ultra! Claustra Alpium Iuliarum in drugi rimski obrambni sistemi, na kateri partnerji slovensko-hrvaškega projekta Claustra+ predstavljajo aktivnosti in dosežke. V projekt so vključeni zidovi poznorimskega obrambnega sistema Claustra Alpium Iuliarum, najdaljši spomenik nepremične kulturne dediščine na Slovenskem.