Azijske borze z rastjo

Tokio, 17. decembra - Trgovalni dan na azijskih borzah se izteka v znamenju rasti. V Tokiu, kjer se je trgovanje že izteklo, so vlagatelji pozdravili 0,47-odstotno rast indeksa Nikkei 225; ta je dosegel najvišjo raven od začetka oktobra. Optimizem so spodbudile ameriške borze, saj so vsi trije glavni newyorški indeksi v ponedeljek znova dosegli rekorde.