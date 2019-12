Vodilna ekipa odbojkarskega prvenstva odslej Maribor Merkur

Maribor, 17. decembra - Dobre igre mladih in nadarjenih mariborskih odbojkarjev, ki trenutno vodijo v prvem delu državnega prvenstva, niso ostale neopažene pri sponzorjih. Klub je dobil tudi generalnega pokrovitelja, to je postal Merkur. Mariborska ekipa se bo tako vsaj do decembra leta 2020 imenovala Maribor Merkur.