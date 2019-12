Plesna predstava Cypher na odru Slovenskega mladinskega gledališča

Ljubljana, 17. decembra - V Slovenskem mladinskem gledališču bo drevi ob 19. uri premiera predstave z naslovom Cypher režiserjev Sare Šoukal, Alexa Tescha in Žigana Krajnčana. Predstava je nadaljevanje in nadgradnja projektov Freestyle Cypher in Chorus ter je "iskanje ravnotežja posameznika in skupine med kreiranjem svoje vsebine in podpiranjem druge".