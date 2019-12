Snežna neurja in tornadi v ZDA zahtevali najmanj 13 življenj

St. Louis, 17. decembra - Velik del ZDA se od nedelje sooča z zimsko realnostjo snežnih neurij, ki so na srednjem zahodu zahtevala najmanj deset življenj. Jug ZDA pa so prizadeli tornadi, v katerih so umrle najmanj tri osebe. Snežno neurje se je v ponedeljek proti večeru preselilo na vzhod ZDA, kjer pa ni tako hudo.