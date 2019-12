Newyorške borze končale z rekordno rastjo

New York, 16. decembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili z rekordno rastjo že tretji dan zapored. Naklonjenost vlagateljev so spodbudili omilitev trgovinskih napetosti med Washingtonom in Pekingom ter delni trgovinski dogovor in nadpovprečni gospodarski podatki iz Kitajske, poroča francoska tiskovna agencija AFP.