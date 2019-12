Pahor priznanja Faca leta podelil mladim, ki navdihujejo

Ljubljana, 16. decembra - Predsednik republike Borut Pahor je danes priredil sprejem ob podelitvi priznanj Faca leta 2019. Gre za nagrado otroškega spletnega časopisa Časoris, letos so jo drugič podelili otrokom, ki izstopajo, imajo poseben talent, so vir navdiha in spreminjajo svet okoli sebe.