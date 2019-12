Cerar na srečanju Asem predstavil pogled Slovenije na multilateralizem

Madrid, 16. decembra - Zunanji minister Miro Cerar je na dvodnevnem srečanju zunanjih ministrov azijskih in evropskih držav Asem v Madridu predstavil pogled Slovenije na multilateralizem in njena prizadevanja v zvezi s podnebnimi spremembami, trajnostnim razvojem ter enakostjo spolov, so danes sporočili z zunanjega ministrstva. Imel je tudi več dvostranskih srečanj.