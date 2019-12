Večer o podnebnih pogajanjih (17. 12.)

Maribor, 16. decembra - Andreja Kutin Lednik v komentarju Megla piše o tem, da so okoliščine podnebnih pogajanj v Parizu leta 2015 očitno neponovljive, saj so nameni in misli, da človeštvo zmore rešiti samo sebe, v Madridu dokončno strmoglavili tako globoko, da se postavlja vprašanje, ali je globalni dogovor sploh še možen.