Evropske borze v zelenem

London/Frankfurt/Pariz, 16. decembra - Evropske borze so današnje trgovanje končale v zelenem. Vlagatelji so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pozdravili dosego t. i. prve faze trgovinskega dogovora med ZDA in Kitajsko, ki jo je ameriški predsednik Donald Trump razkril v petek. Čutiti je tudi optimizem po predčasnih parlamentarnih volitvah v Veliki Britaniji.