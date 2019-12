V UKC Maribor še čakajo na koronarograf, dvigalo in druge nujne investicije

Maribor, 17. decembra - V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor še vedno čakajo na nov koronarografski aparat, gasilsko dvigalo v kirurški stolpnici in druga nujna vlaganja v opremo in prostore. Po navedbah uprave je tako predvsem zaradi dolgotrajnih postopkov na državni ravni, medtem ko so sami že opravili vse potrebne postopke za letošnja načrtovana vlaganja.