Novi oboleli za ošpicami, gre za dva nepovezana izbruha

Ljubljana/Škofja Loka, 16. decembra - Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) navajajo, da je bilo letos v Sloveniji potrjenih 30 primerov ošpic pri slovenskih prebivalcih in dva pri tujcih. V novembru in decembru so zabeležili 12 zbolelih z ošpicami, gre pa za dva, predvidoma nepovezana izbruha ošpic. Vse tri nove primere ošpic so obravnavali v Zdravstvenem domu Škofja Loka.