Plačila v evrih znotraj EU cenejša

Bruselj, 16. decembra - Plačila v evrih so po novem cenejša po vsej EU, torej tudi v državah, ki (še) niso prevzele skupne valute, pretvorbe valut ob plačilih s karticami in denarnih nakazilih od doma pa so poleg tega popolnoma pregledne. Doslej so notranja plačila v evrih iz neevrskih članic EU namreč ponekod stala tudi do 20 evrov.