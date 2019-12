Liberalne prestolnice višegrajske četverice za okrepljeno sodelovanje

Budimpešta, 16. decembra - Liberalni župani Budimpešte, Varšave, Prage in Bratislave so danes v madžarski prestolnici podpisali skupno izjavo o ustanovitvi pakta Svobodna mesta. V njem so se zavzeli za svobodo, demokracijo, socialno pravičnost in kulturno raznolikost. Pakt velja tudi za upor proti vladam v državah višegrajske četverice.