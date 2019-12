Ob prelomu leta: Občina Postojna in Slovenska vojska nič bližje rešitvi glede Počka

piše Rosana Rijavec

Postojna, 24. decembra - Kljub iskanju rešitve za vadišče Slovenske vojske (SV) na Počku sta Občina Postojna in ministrstvo za obrambo še vedno vsaka na svoji strani. Vaje pa na vadišču še vedno potekajo, kot da postojnska občina ne bi prekinila pogodbe z ministrstvom in zahtevala umika vojske s tega območja. Vadišče stoji nad vodozbirnim območjem in ga lahko onesnaži.