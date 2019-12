Sašo Vrabič med sedmimi zmagovalci natečaja v Rembrandtovem letu

Amsterdam, 16. decembra - Sašo Vrabič se je z delom A Girl At The Exit uvrstil med sedem zmagovalcev mednarodnega slikarskega natečaja, ki so ga objavili na Nizozemskem v letošnjem Rembrandtovem letu. Po dolgem premisleku se je žirija odločila za sedem zmagovalcev z vsega sveta, je na Facebook strani sporočil organizator. Aprila prihodnje leto bodo povabljeni na Nizozemsko.