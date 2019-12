Na Hrvaškem odprta prva nova železniška proga po 52 letih

Zagreb/Bjelovar, 16. decembra - Na Hrvaškem so danes slovesno odprli 12,2 kilometra železniške proge Sveti Ivan Žabno-Gradec, ki bo skrajšala potovanje med Bjelovarom in Zagrebom na eno uro, medtem ko je pot doslej trajala več kot dve uri. Gre za prvo novozgrajeno železniško progo na Hrvaškem po 52 letih, vlaki pa bodo na njej dosegli hitrost do 120 kilometrov na uro.