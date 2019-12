SBI TOP v nov teden z rahlo rastjo

Ljubljana, 16. decembra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes pridobil 0,12 odstotka vrednosti in se oblikoval pri 926,30 točke. Med podjetji v prvi kotaciji so največ pridobile delnice NLB, katerih tečaj se je zvišal za 1,31 odstotka. Vlagateljem so bile tokrat najbolj zanimive delnice Zavarovalnice Triglav.