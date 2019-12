Nova Gorica, 16. decembra - Zjutraj je med vožnjo v Novi Gorici zagorel avtobus, na katerem je bilo med 35 in 40 potnikov. Goreti je pričelo v motornem prostoru, ko je med vožnjo počila cev za gorivo in se je to razlilo po vročem motorju, so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica.