Radio Ognjišče v dobrodelni akciji pomagal družini do vozila za prevoz invalidov

Ljubljana, 16. decembra - Radio Ognjišče je ob 25-letnici delovanja izpeljal humanitarno akcijo Srebrna diagonala. Prekolesarili so 355 kilometrov - od Hodoša do Kopra - in zbirali sredstva za nakup vozila za družino z invalidnim sinom. Zbrali so 31.785 evrov in kupili rabljeno vozilo. To so danes predali družini, so sporočili iz Škofijske karitas Ljubljana.