V muzeju Louvre prihodnje leto razstava italijanskega kiparstva

Pariz, 17. decembra - V pariškem muzeju Louvre za prihodnje leto napovedujejo razstavo z naslovom Telo in duša - kiparstvo v Italiji od Donatella do Michelangela. Kot piše na spletni strani muzeja, se bo razstava prvenstveno osredotočila na kiparstvo, vanjo pa bodo vključena tudi dela iz drugih področij ustvarjanja - slike, grafike in risbe.