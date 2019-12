Na Severnem Irskem pogovori o ponovni vzpostavitvi oblasti

Belfast, 16. decembra - Severnoirske stranke so danes začele pogovore o ponovni vzpostavitvi oblasti na Severnem Irskem. Severna Irska, ki je bila desetletja v primežu nasilja, je brez polavtonomne vlade in skupščine vse od januarja 2017, ko sta glavni stranki DUP in Sinn Fein izgubili zaupanje druga v drugo.