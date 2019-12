V Galeriji P74 najnovejši cikel Uroša Potočnika

Ljubljana, 17. decembra - V Galeriji P74 bodo danes odprli razstavo slikarja Uroša Potočnika z naslovom Ponovi ("Majhna razlika"). V svojem najnovejšem ciklu bo predstavil slike, kolaže in risbe, v katerih se osredotoča na reklame, tehnične zaplete in žival, v njegovem primeru konja. Razstava bo na ogled do 8. januarja.