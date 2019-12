Pred 250-letnico rojstva v Bonnu velika razstava o Beethovnu

Bonn, 17. decembra - V Bonnu so v ponedeljek uradno začeli praznovati obletnico rojstva skladatelja Ludwiga van Beethovna. Prireditve se bodo vrstile do 17. decembra prihodnje leto, ko bo minilo 250 let, odkar se je rodil v tem mestu. V letu dni po vsej Nemčiji načrtujejo približno 1000 koncertov, opernih predstav in konferenc. Na ogled je tudi že velika razstava.