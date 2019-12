V Nemčiji začetna cena ogljikovega dioksida 25 evrov na tono

Berlin, 16. decembra - V Nemčiji bo cena izpustov ogljikovega dioksida v prometu in stavbah od leta 2021 postavljena pri 25 evrih na tono namesto 10 evrih, kot je bilo zamišljeno sprva. Dogovor o tem so v zahtevnih pogajanjih dosegli pogajalci nemške zvezne vlade in zveznih dežel, poroča nemška tiskovna agencija dpa.