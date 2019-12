V Krškem dokončali in odprli mestno obvoznico

Krško, 16. decembra - V Krškem, kjer so februarja sprostili promet po novem savskem mostu, ki so ga postavili med gradnjo tamkajšnje mestne obvoznice, so danes odprli še zadnji oz. južni krak te obvoznice s krožiščem na desnem bregu Save pri Žadovinku. Odprtja se je udeležila ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. Celotna obvoznica je stala 18 milijonov evrov.