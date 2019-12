Medalje za hrabrost in požrtvovalnost prejelo 26 policistov in 13 občanov

Ljubljana, 16. decembra - Za hrabro in požrtvovalno delo, pomoč ob reševanju življenj in prijetje storilcev kaznivih dejanj so danes v Tacnu podelili medalje 26 policistom in 13 občanom. Medaljo za hrabrost so prejeli policisti Petra Tkalec in Tomaž Horvat za ukrepanje ob ugrabitvi avtobusa v Ljubljani ter Ivan Jan, ki je pred skokom s strehe rešil mladoletno osebo.