Ljubljanski svet zavrnil dopolnila opozicije in potrdil proračuna za 2020 in 2021

Ljubljana, 16. decembra - Ljubljanski svetniki so na zadnji letošnji redni seji potrdili proračuna za leti 2020 in 2021. Prihodnje leto občina načrtuje rekordnih 411,3 milijone evrov prihodkov in 406,6 milijona odhodkov, pri čemer jih bo 157,5 milijona namenjenih investicijam. V Levici so k dokumentu za leto 2020 vložili več dopolnil, ki pa jih svetniki niso podprli.