WTO oslabljena zaradi ohromljenega delovanja pritožbenega organa

Ljubljana/Ženeva, 16. decembra - ZDA še vedno vztrajajo pri blokadi imenovanja novih članov pritožbenega organa Svetovne trgovinske organizacije (WTO), kar je ohromilo delovanje organa in oslabilo celotni sistem za reševanje sporov, so ocenili na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. EU želi zaplet začasno rešiti z modelnim dogovorom.