V prvem rokopisu je Peter Pan nekoliko temačnejši

London, 17. decembra - Škotski pisatelj in dramatik J. M. Barrie je v prvi različici zgodbe o Petru Panu lik večnega mladeniča predstavil v nekoliko temačnejši različici, kot ga poznamo danes. Minuli teden izdani izvirni in doslej še neobjavljeni rokopis zgodbe Peter Pan in Wendy je pokazal, da je Barrie Petra Pana namenoma naredil bralcem prijaznejšega.