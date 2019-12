Ukrajinec nezakonito prevažal štiri državljane Iraka

Ljutomer, 16. decembra - Ljutomerski policisti so v petek odvzeli prostost državljanu Ukrajine, ki je v osebnem vozilu nezakonito prevažal štiri Iračane. Voznika so s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.