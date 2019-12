Ob prelomu leta: Po dvigih plač v javnem sektorju zdaj v ospredju vprašanje sprememb plačnega sistema

piše Tatjana Žnidaršič

Ljubljana, 28. decembra - Letošnje leto je v javnem sektorju prineslo izboljšanje plač. V preteklih letih precej intenzivna pogajanja pa je nadomestil bolj umirjen socialni dialog. Vlada in sindikati so začeli pogovore o možnih spremembah plačnega sistema, a prav daleč še niso prišli, zato to ostaja osrednje vprašanje v prihodnjem letu.