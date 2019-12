V Dolenjskih Toplicah odprli prvi del tamkajšnje obvoznice

Dolenjske Toplice, 16. decembra - V Dolenjskih Toplicah, kjer so po lanskem podpisu sofinancerskega sporazuma z ministrstvom za infrastrukturo spomladi začeli graditi prvi del krajevne obvoznice s povezavo Pionirske in Roške ceste, so tega danes odprli. Odprtja se je udeležila ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. Naložba je stala nekaj več kot milijon evrov.