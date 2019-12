Ob prelomu leta: Po treh preložitvah se bo brexit vendarle zgodil

piše Blaž Mohorčič

London, 23. decembra - Britanci so letos brexit, ki je bil predviden konec marca, kar trikrat preložili. A po prepričljivi zmagi konservativcev na decembrskih predčasnih volitvah se konec januarja vendarle obeta britanski izstop iz Evropske unije. Takoj zatem pa London in Bruselj čakajo pogajanja o prihodnjih odnosih, ki bi se lahko znova vlekla več let.