Ljubljana, 16. decembra - Slovesna obeležitev dneva samostojnosti in enotnosti in 9. obletnice Združenja VSO, na kateri bo slavnostni govornik predsednik SDS Janez Janša, bo danes ob 18. uri v Domu kulture Ormož na Skolibrovi ulici 17 v Ormožu, so sporočili iz Združenja VSO.