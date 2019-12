Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (14. in 15. 12.)

Ljubljana, 15. decembra - Tuje tiskovne agencije so čez vikend med drugim poročale o izjavi slovenskega zunanjega ministra Mira Cerarja glede tožbe proti Hrvaški na Sodišču EU in o deležu priseljencev v Sloveniji. Poročale so tudi o poškodbi Luke Dončića in rezultatih slovenskih športnikov na tekmah tekom konca tedna.