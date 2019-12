Še vedno nič bistveno novega o poškodbi Luke Dončića

Dallas, 15. decembra - Informacije glede odsotnosti slovenskega velezvezdnika Luke Dončića po zvinu gležnja na sinočnji tekmi proti Miamiju so različne, dejstvo pa je, da jo je Ljubljančan odnesel relativno dobro in da poškodba ni težje narave. Napovedi se gibljejo od štirih tekem, se pravi enemu tednu odsotnosti, do največ enega meseca.