Poškodba Mihe Zajca ni tako huda

Ljubljana, 15. decembra - Iz turškega nogometnega kluba Fenerbahčeja so sporočili, da novice o poškodbi slovenskega nogometaša Mihe Zajca, ki so napovedovale njegovo dolgo odsotnost z igrišč, niso resnične, poroča Sportal. Slovenski reprezentant je res poškodovan, a bo njegovo okrevanje trajalo veliko manj od štirih do šestih mesecev, kolikor so sprva predvidevali.