Kobayashi zmagovalec Klingenthala, Peter Prevc osmi

Klingenthal, 15. decembra - Kralj lanske zime Japonec Ryoyu Kobayashi (277 točk) je zmagovalec svetovnega pokala smučarskih skakalcev v nemškem Klingenthalu. Z današnjo zmago, prvo to sezono, je Kobayashi oblekel tudi rumeno majico vodilnega v svetovnem pokalu. Do točk so prišli le trije Slovenci; najboljši med njimi je bil Peter Prevc (258,4), ki je končal na osmem mestu.