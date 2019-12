Na podnebni konferenci v Madridu le načeloma za izpolnitev obljub, o pravilih naslednje leto

Madrid, 15. decembra - Na podnebni konferenci ZN v Madridu so po 40-urnem podaljšku pogajanj le dosegli kompromisni dogovor o sklepni izjavi, da si bodo države prihodnje leto "prizadevale" za zaostritev podnebnih ciljev do leta 2030. Odločanje o knjigi pravil za izvajanje pariškega sporazuma so prestavili na leto 2020.