Pittsburgh, 15. decembra - Hokejisti Los Angelesa z Anžetom Kopitarjem so v severnoameriški ligi NHL osvojili točko, potem ko so na gostovanju v Pittsburghu po izvajanju kazenskih strelov izgubili s 4:5. Med tistimi, ki so neuspešno izvajali kazenski strel, je bil tudi Kopitar.