Al-Hilal v polfinalu klubskega SP

Doha, 14. decembra - Nogometaši Al-Hilala iz Savdske Arabije so se na klubskem svetovnem prvenstvu v Dohi uvrstili v polfinale, potem ko so v četrtfinalu z 1:0 premagali Esperance de Tunis. Edini zadetek na tekmi je dosegel nekdanji napadalec St. Etienna, Lyona, Swanseaja, Marseilla in Galatasaraya Bafetimbi Gomis v 73. minuti.