V požaru v večstanovanjski stavbi v Mariboru ena oseba lažje poškodovana

Maribor, 14. decembra - V Mariboru je v petek okoli 20. ure zagorelo v večstanovanjski stavbi. Ogenj se je razširil na tri stanovanja ter ostrešje in streho. Ena oseba je bila v požaru lažje poškodovana in so jo odpeljali v mariborski klinični center, kjer je ostala na zdravljenju, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor.